Il PD Piemonte sul blocco del concorso Dirigenti Scolastici

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Politica

Dalla segreteria regionale del PD Piemonte riceviamo il comunicato stampa che pubblichiamo interamente di seguito.

Mercoledì 10 luglio è attesa la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso che ha sostanzialmente bloccato il concorso per Dirigenti Scolastici. Una vicenda incredibile che lascia molti interrogativi in merito alle responsabilità tecniche, amministrative e giuridiche che hanno causato questo stallo. Come Partito Democratico non possiamo accettare che le scuole per il prossimo anno non possano iniziare regolarmente le lezioni con i loro Dirigenti vincitori di concorso (pur sapendo che molti sono i ricorsi già presentati dagli esclusi, ancora da esaminare). Non sarebbe tollerabile continuare ad affidare magari più reggenze ai pochissimi dirigenti scolastici ancora in servizio. Dobbiamo anche dare tutta la nostra solidarietà a tutti i docenti, vincitori del concorso, che rischiano di vedere scomparire in un baleno il frutto di due anni di lavoro, studio, sacrifici e spese. Per questo auspichiamo che la questione, pur rispettando la piena autonomia di giudizio degli organi competenti, assuma anche un rilievo politico nazionale.