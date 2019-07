Non si trovano pediatri che possano sostituirla, la maratoneta Bertone costretta a saltare i Mondiali

di Redazione #Aosta twitter@torinonewsgaia #Atletica

E’ una cosa che non sta né in cielo né in terra che una delle migliori maratonete del mondo non possa partecipare ai campionati del Mondo di Atletica perché, in quanto pediatra e sottoposta a turni come tutti i medici, in tutta Italia non si sia trovato nessuno disposto a sostiturla.

Succede alla maratoneta valdostana Catherine Bertone che non potrà partecipare ai Campionati del Mondo di Atletica di Doha perché non si sono trovati sostituti per i suoi turni dei prossimi due mesi. Bertone, 25ª alle Olimpiadi di Rio e 8ª agli ultim Europei di Berlino, e non potendo partecipare ai Mondiali non riuscirà a nemmeno a concorrere per la qualificazione olimpica a meno che, qualche santo del paradiso, per chi ci crede, non decida di darle una mano e darle la possibilità di partecipare alla maratona di Siviglia di fine anno così che possa tentare di ottenere la qualificazione olimpica.

Una storia di sport e di invidia tutta italiana di raro squallore.

(9 luglio 2019)

©gaiaitalia.com 2019 – diritti riservati, riproduzione vietata