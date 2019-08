Manlio Graziano “Geopolitica. Orientarsi nel grande disordine internazionale” ad Asti, il 26 settembre

di Redazione #Asti twitter@torinonewsgaia #Cultura

Dopo la pausa estiva, la Biblioteca Astense Giorgio Faletti da martedì 3 settembre riprende i suoi consueti orari e le numerose attività, incluse le presentazioni di libri. Giovedì 26 settembre alle 21 in Biblioteca, in via Goltieri 3/a, Paolo Rampini, presidente della Sezione Civile del Tribunale di Asti, presenterà il volume di Manlio Graziano “Geopolitica. Orientarsi nel grande disordine internazionale” (Il Mulino, 2019).

Manlio Graziano, laureato in letteratura francese all’Università di Torino, ha insegnato per anni nel capoluogo piemontese. Trasferitosi in Francia, ha conseguito il dottorato in studi politici all’Università di Grenoble III, con una tesi sull’identità politica italiana. L’incontro con Michel Korinman e poi con Lucio Caracciolo gli ha aperto le porte del mondo degli studi geopolitici, portandolo a specializzarsi in geopolitica delle religioni. Insegna all’Università della Sorbona e all’American Graduate School in Paris. Scrive regolarmente su Limes ed è editorialista geopolitico de La Voce di New York.

(29 agosto 2019)

