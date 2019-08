Fantastico match all’Allianz Stadium: Juventus-Napoli 4 a 3

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #SerieA

Divertentissima partita quella tra Juventus e Napoli all’Allianz Stadium di Torino dove la Juventus ha battuto il Napoli per 4-3 con gol di Da Silva, Higuain e Ronaldo per la Juventus e di Manolas, Lozano e Di Lorenzo per il Napoli. Sotto di tre gol la squadra di Ancelotti recupera in 15 minuti e non avrebbe rubato nulla in caso di vittoria; ci pensa un autogol di Koulibaly a fissare il risultato sul 4-3 per la Juventus in pieno recupero.

(31 agosto 2019)

©gaiaitalia.com 2019 – diritti riservati, riproduzione vietata