Asti, aperte le iscrizioni al nuovo laboratorio promosso da Associazione Craft per l’edizione 2019 di The Stage Game

Sono aperte le iscrizioni al nuovo laboratorio promosso da Associazione Craft e Dotventi pensato per coinvolgere il pubblico nella realizzazione dell’edizione 2019 di The Stage Game, il “gioco a teatro” divenuto ormai un appuntamento fisso e molto atteso nel programma dello Spazio Kor di Asti.

Quest’anno il progetto, denominato “The Stage Game: Find the leak (trova la perdita)”, si apre alla collaborazione con Find the Cure Italia Onlus per un obiettivo più grande: creare consapevolezza sulla fragilità delle risorse idriche del pianeta e sulla necessità di un utilizzo responsabile dell’acqua. Giocare, dunque, non significherà soltanto affrontare sfide e mettersi alla prova, ma anche riflettere su una questione che riguarda tutti in modo sempre più urgente. I giocatori dovranno trovare le soluzioni più efficaci per risparmiare acqua, costruire un percorso di gioco collaborativo sostenibile, e pensare a gestire ogni risorsa con attenzione e responsabilità, per un’esperienza che sarà anche formativa.

I game designer di Dotventi terranno un laboratorio di 20 ore in cui, insieme a 10 collaboratori selezionati, progetteranno il gioco. Per partecipare è necessario inviare entro giovedì 12 settembre una mail a info@spaziokor.it con una lettera di motivazione nella quale il candidato elenchi sinteticamente le sue esperienze e il perchè voglia partecipare. Il laboratorio si terrà il 4, 5 e 6 ottobre allo Spazio Kor, per un totale di 20 ore. Il gioco progettato all’interno del laboratorio sarà presentato a fine ottobre.

E c’è anche un altro modo per contribuire a The Stage Game, ovvero realizzando un breve video, anche solo con lo smartphone, sul tema del risparmio dell’acqua. Il video sarà pubblicato sui canali social dello Spazio Kor e dovrà pervenire entro mercoledì 18 settembre sempre a info@spaziokor.it. Chi invierà un video verrà premiato con la speciale borraccia a marchio Spazio Kor.

