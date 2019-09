Minacce alla barista e furto in un appartamento. Due arresti a Torino

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Un cittadino marocchino di 31 anni è stato arrestato nella notte di martedì per rapina dagli agenti della Squadra Volante. L’uomo dopo avere consumato diverse birre in un bar di via Belfiore si è poi allontanato senza pagare. Circa un’ora dopo, è tornato nel locale e con fare prepotente ha chiesto una nuova birra. Al diniego della barista, l’uomo ha prelevato una bottiglia dal frigo.

Quando la donna gli ha chiesto di pagare quanto consumato in precedenza, lo straniero ha preso un coltello dal bancone e brandendolo ha minacciato la barista.

Quest’ultima, però, nel frattempo stava comunicando via chat con il proprio compagno, il quale, alla luce dei messaggi ricevuti, ha contattato la polizia, cosa che ha permesso agli agenti di arrivare sul posto e bloccare il trentunenne irregolare sul territorio nazionale e con precedenti dello stesso tipo.

Nella stessa notte di martedì un quarantunenne italiano, con precedenti di polizia è stato arrestato per furto nell’abitazione nella quale era penetrato e dove i poliziotti sono intervenuti. Lo stabile si trova in via Rosai dove era stata segnalata la presenza di un intruso nei garage dello stabile. Al loro arrivo, gli agenti hanno visto la porta basculante di un box socchiusa. Non appena l’hanno sollevata, hanno sorpreso l’uomo che stava tentando di nascondersi maldestramente tra scatoloni e scaffali. Il quarantunenne aveva con sé arnesi atti allo scasso, motivo per il quale è stato denunciato in stato di libertà, e un trolley al cui interno gli agenti hanno trovato della refurtiva prelevata dagli scatoloni. Nel corso della sua razzia, il quarantunenne ha anche rotto uno specchio da parete.

(13 settembre 2019)

