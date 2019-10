Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della Biblioteca Francesco Cognasso

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #PalazzoCivico

All’interno del programma di messa in sicurezza e di riqualificazione degli spazi delle Biblioteche civiche torinesi, mercoledì prossimo si procederà con l’avvio dei lavori alla Biblioteca civica ‘Francesco Cognasso’, in corso Cincinnato 115. Gli interventi, che prevedono la messa in sicurezza delle controsoffittature, la ritinteggiatura, il riallestimento di alcuni ambienti e significativi lavori impiantistici, richiedono una chiusura temporanea del servizio dal 9 ottobre 2019 al 7 gennaio 2020.

In questo periodo saranno effettuate operazioni di riorganizzazione e svecchiamento delle collezioni per facilitare la fruizione delle novità editoriali per bambini, giovani e adulti. Per agevolare i cittadini – nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 10 alle 16 e venerdì, dalle 10 alle 14 – è stato predisposto un servizio di prenotazione, prestito e restituzione dei libri provenienti dalle altre sedi del Sistema nel Laboratorio di lettura Pinocchio (ingresso in via Parenzo 42) adiacente alla Biblioteca. Inoltre, a settimane alterne, il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18, il Bibliobus effettuerà una sosta di fronte alla ‘Cognasso’.

In questo modo il pubblico resterà costantemente aggiornato anche sulle iniziative, i corsi e le attività offerti quotidianamente dalle altre Biblioteche civiche.

(9 ottobre 2019)

