Torino, tre arresti per rapine in un locale da ballo in centro città

Nella notte fra giovedì e venerdì personale della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Comm.to Centro è intervenuto presso un locale del centro città ove venivano segnalate più rapine ai danni di avventori.

Sul posto, i poliziotti delle Volanti hanno appurato la consumazione di almeno quattro fatti delittuosi ed un tentativo di rapina ai danni di giovanissimi clienti che, mentre stavano ballando sulla pista, sono stati accerchiati da malintenzionati.

Approfittando della confusione e della superiorità numerica, avevano probabilmente pensato di agire indisturbati. In realtà, anche grazie alla collaborazione del personale di vigilanza del locale, gli investigatori della Polizia di Stato, tempestivamente giunti sul posto, sono riusciti a rintracciare ed a trarre in arresto tre persone.

Nel primo caso, si tratta di un diciottenne di origini cubane, residente a Novara, che ha agito da solo tentando di togliere la collanina in oro a un cliente, che però si è difeso, bloccandolo, ed ha poi concorso alla sua identificazione. Nel secondo caso, a finire in manette sono stati 2 giovani di età compresa fra i 19 e i 22 anni, nati in Italia ma di provenienza maghrebina, responsabili insieme ad altre persone non identificate, di tre singole rapine, nei confronti di altrettanti clienti, derubati di collane in oro, braccialetti ed orologio.

I tre giovanissimi autori del fatto sono stati tratti in arresto, il primo per tentata rapina impropria, mentre i secondi per rapina aggravata in concorso con persone rimaste ignote.

(26 ottobre 2019)

