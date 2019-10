Alessandria, urta un uomo in bicicletta e fugge. Denunciato un uomo di 27 anni per reato di fuga e ommissione di soccorso

Prosegue l’attività di prevenzione e controllo da parte delle pattuglie della Polizia Municipale di Alessandria. In data 18 ottobre una autovettura condotta da un uomo di anni 27 di cittadinanza albanese, in Spalto Borgoglio all’intersezione con Corso Crimea, mentre cercava di immettersi nella rotatoria, ha urtato la bicicletta condotta da un uomo di 20 anni, cittadinanza rumena, causando la caduta dello stesso che ha dovuto ricorrere all’intervento del 118. Trasportato al Pronto Soccorso dell’O.C. di Alessandria, è stata stabilita una prognosi di otto giorni; le cause che avrebbero portato all’urto sono ancora in corso accertamento.

Il conducente dell’autovettura, dopo l’impatto con il velocipede, non ha poi prestato soccorso e si è allontanato dal luogo dell’incidente; tuttavia le immediate indagini di polizia giudiziaria hanno permesso di risalire all’investitore che è stato denunciato per il reato di fuga ed omissione di soccorso in presenza di ferito.

