Torino: controlli del commissariato San Secondo, sanzionato un bar di via Gorizia

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato San Secondo insieme ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato un controllo del territorio nell’area di giurisdizione del commissariato. Complessivamente sono state controllate 34 persone e due bar, uno ubicato in corso Vittorio Emanuele II, in passato già destinatario di chiusura per 15 giorni ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, e l’altro in via Gorizia. In entrambi gli esercizi, gli agenti hanno riscontrato la presenza di persone con precedenti di polizia a carico.

Nel bar di via Gorizia, gli agenti hanno trovato apparecchi da gioco, in contrasto con la disciplina regionale, poiché installati a una distanza a meno di 250 metri da obiettivi sensibili, in questo specifico caso non a distanza di legge da un istituto scolastico. Per questa violazione, l’esercizio è stato sanzionato per 4000 euro. Per le altre violazioni riscontrate la sanzione è stata di oltre 2300 euro.

Già nel maggio di quest’anno, il bar era stato sanzionato per la medesima violazione per oltre 8400 euro.

(4 novembre 2019)

