Appendino, Bezzon e i monopattini: “Forse qualcosa non ha funzionato”. Forse. Qualcosa

#Torino #Politica

Chiara Appendino perde un altra grande occasione per starsene zitta ed evitare di coprirsi di ridicolo, dopo le dimissioni – accettate dalla stessa Appendino – del comandante della Polizia Municipale Bezzon, esasperato dalle misure decise dalla giunta in aperto contrasto col codice della strada.

Appendino, per rifarsi il look, se ne esce con l’ennesimo intervento da camicia di forza: “Qualcosa non ha funzionato e lavoreremo per individuare le responsabilità indivuali e politiche nella gestione della sperimentazione dei monopattini elettrici. Avvieremo delle verifiche, ma ho chiesto a Bezzon e all’assessore alla Pubblica Sicurezza Roberto Finardi che ha rimesso questa delega di restare finché non sarà individuato un nuovo comandante. A loro va il mio ringraziamento per il lavoro di questi anni”.

Appendino, va ricordato a lei prima che ai torinesi che non potranno più dimenticarlo, è la Sindaca di Torino.

A chi se non al primo cittadino vanno ascritte le responsabilità di tutto ciò che succede in città a causa delle decisioni (giuste o sbagliate) della giunta quando queste non sono in linea con le Leggi che i Comandanti della Municipale – per dire – devono fare rispettare?

(5 novembre 2019)

