Controllo antidroga nelle scuole del torinese: arrestato uno studente

Nel corso di una serie di controlli eseguiti dal Commissariato di Rivoli, nell’ambito del progetto “scuole sicure”, e finalizzati al contrasto dello spaccio e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti negli ambienti scolastici di questa cittadina, è emerso un diffuso consumo di droghe sia all’interno che all’esterno di diversi Istituti scolastici. Tutte le scuole oggetto delle operazioni sono state accomunate dalla presenza di sostanze stupefacenti tra gli studenti.

L’intera operazione ha portato all’arresto di uno studente maggiorenne, B.Y., classe 1999, frequentante un Istituto professionale di Rivoli, ed alla denuncia di due studenti minorenni per concorso nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di altri tre segnalati per il consumo personale di droghe. Il giovane arrestato si è reso responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a minori sia all’interno che all’esterno della scuola.

Nello specifico, il suindicato arresto avveniva a causa del ritrovamento indosso all’arrestato, durante l’orario di lezione, di diverse dosi di sostanza stupefacente, in conseguenza del quale la polizia si recava presso l’abitazione del medesimo per eseguire una perquisizione domiciliare. Lì vi trovava due studenti minorenni che, una volta accortisi del controllo di polizia a scuola, cercavano di occultare la droga, poi rinvenuta unitamente a tutto l’occorrente per il confezionamento e lo spaccio delle dosi, presso l’abitazione dell’arrestato. Contestualmente, venivano rinvenuti e sequestrati circa 500 euro ritenuti provento di attività illecita.

Giova precisare che tutti i controlli di Polizia sono stati effettuati con l’ausilio di un cane antidroga, il quale ha segnalato in tutte le scuole oggetto di attenzione, l’uso diffuso di sostanze stupefacenti. Tutte le predette scuole durante l’anno scolastico sono oggetto di appositi incontri c.d. di “educazione alla legalità” effettuati dalla polizia di Stato e tesi a sensibilizzare gli studenti del rischio in cui si incorre assumendo e spacciando sostanze stupefacenti. Complessivamente, sono stati sequestrati circa 100 gr. di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana, 500 euro provento di reato, bilancini, nonché tutto l’occorrente necessario per il confezionamento e lo spaccio della droga.

In attuazione del progetto scuole sicure i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.

(8 novembre 2019)

