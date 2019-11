Individuata piccola centrale dello spaccio: tre arresti, sequestri di droga e settemila euro

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Lunedì scorso, gli investigatori del Commissariato Centro hanno proceduto alla perquisizione di una mansarda ubicata in via Paolo Gaidano, affittata a due cittadini extracomunitari.

All’ingresso nell’appartamento non erano presenti i conduttori dl contratto di affitto, ma altri tre cittadini stranieri che, all’entrata degli operatori scappavano in direzioni diverse: uno fuggiva nel bagno, dove gettava nel wc degli ovuli che erano posti sulla lavatrice; un altro tentava maldestramente di dare alle fiamme altri ovuli gettandoli in una padella, realizzando una vera e propria frittata di cocaina. Il terzo deglutiva con dell’acqua della sostanza stupefacente nascosta nella testiera del letto prima di essere fermato, non senza aver opposto una strenua resistenza nei confronti dei poliziotti. Si tratta di due cittadini gabonesi di 23 e 24 anni e di un maliano di 24, tutti con precedenti di polizia; il gabonese di 24 anni era inoltre ricercato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione, mentre gli altri 2 cittadini stranieri risultano colpiti dal divieto di dimora nella città di Torino, misura evidentemente disattesa.

Gli agenti, oltre allo stupefacente nella padella (circa 50 grammi) sono riusciti a recuperare nell’appartamento altri 51,4 grammi fra cocaina ed eroina e 131 grammi di sostanza da taglio. Inoltre, all’interno di un armadio, venivano rinvenuti, occultati, quasi 7000€ in contanti, diversi telefoni cellulari, pc e tablet di dubbia provenienza. I tre cittadini stranieri sono stati arrestati per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e per resistenza a Pubblico Ufficiale.

(8 novembre 2019)

