Giornata Nazionale degli Alberi, a Torino gli stati generali del verde

La prossima sarà una settimana ricca di eventi coordinati e promossi dal Servizio Verde Pubblico della Città di Torino in occasione della Giornata nazionale degli Alberi del 21 novembre. Previsti interventi di esperti del settore verde e iniziative rivolte ai cittadini, organizzate con il coinvolgimento di numerosissimi partner ed enti pubblici e privati impegnati in questo ambito, allo scopo di celebrare gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita.

Nell’ambito della festività, istituita sei anni fa con la Legge 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, allo scopo di promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi, spicca la presenza a Torino, per la prima volta, degli Stati Generali del Verde Pubblico organizzati dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare in collaborazione con sei città italiane, quest’anno alla loro quinta edizione.

Ospitato all’Environment Park per l’intera giornata del 21 novembre, il tema focale del convegno verte sulla centralità dei servizi ecosistemici nella pianificazione e realizzazione delle infrastrutture verdi in città, a cui seguirà una tavola di confronto sul ruolo delle imprese nell’ambito delle loro azioni di responsabilità sociale e ambientale, un dato in crescita che mira in molti casi alla partecipazione degli stessi dipendenti a una cultura di sostenibilità, e si concluderà con una conferenza sui benefici della foresta urbana su salute e clima, nel corso del quale l’assessorato Ambiente e Verde presenterà il processo in corso di elaborazione del “Piano Strategico dell’Infrastruttura Verde della Città di Torino”, finalizzato ad indirizzare nel futuro gli investimenti e le politiche di gestione del verde.

L’evento, che durerà tutta la giornata e prevede la partecipazione gratuita, richiede iscrizione. Il 22 novembre le iniziative proseguono sempre all’Environment Park con un convegno rivolto agli amministratori di condominio, sui benefici e le opportunità sia per privati che per la collettività relativamente al verde privato, anch’esso importante dal punto di vista ambientale, economico e sociale. L’evento, che si svolgerà in mattinata dalle 9.30, richiede iscrizione gratuita.

Sempre il 22 novembre, alla Curia Maxima (via Corte d’Appello 16) si prosegue, alle 17.30, con un aperitivo scientifico rivolto ai cittadini in cui in sei domande e altrettante risposte esperti ambientali e del verde faranno luce su tematiche chiave ma spesso poco note riguardanti la salute degli alberi in città, sensibilizzando i partecipanti al ruolo che anche il cittadino ricopre all’interno di questo complesso sistema, fra prevenzione, comunicazione e azione.

(16 novembre 2019)

