Sindaca Appendino, La informavamo che Milano è riuscita a dare regole ai monopattini senza polemiche o dimissioni

di Giovanna Di Rosa #Lopinione twitter@torinonewsgaia #Appendino

Ha visto Sindaca Appendino? A Milano ci son riusciti. hanno fatto quello che a Torino, grazie alla sua illuminata amministrazione, non sono riusciti a fare. E lo hanno fatto in modo semplicissimo: seguendo ciò che stava nel decreto che permetteva l’utilizzo del monopattino e di altri mezzi elettrici, rispetto al quale è iil Comandante della Polizia Municipale della città che lei così maldestramente amministra, che ha dovuto fare lo slalom tra il decreto, le sue (in)decisioni, il caos creato dai suoi assessori e il nulla che governa la città, ha dovuto dimettersi.

Il decreto del resto, che a quanto pare è servito alla sua giunta per regolare i soliti conti da sgrammaticati di condominio devastati dall’egopatia, diceva cose semplici: i dispositivi (monopattini e segway) devo essere dotati di limitatore di velocità ed essere utilizzati su piste e percorsi ciclabili, ciclopedonali e non nel traffico cittadino e a velocità superiore a quella indicata. Insomma sarebbe stato semplice, senza tanto casino.

Sarebbe stato semplice pensare, ma non lo è stato. Certo l’ingenuità di applicare il decreto così com’era, installando cartelli indicatori dove il transito del monopattino è concesso o dove non lo è, ricordandosi che il decreto parlava di limitatori automatici della velocità a 6 km/h puà essere applicata da grigi amministratori alla Beppe Sala. Non certo da geni del futuro come lei no, Sindaca Appendino, perché lei è quella brava. E deve dimostrarlo ad ogni curva. Finendo regolarmente per uscire di strada. E prima o poi si schianterà.

Creda, non è un augurio. Ma a forza di dichiarare che “forse qualcosa non ha funzionato” farà anche i conti coi freni, rispetto all’uso dei quali voi del M5S, se lo lasci dire, non siete mai stati degli esperti.

Ma… dimenticavamo. Il Comandante della Polizia Municipale ha ritirato le dimissioni, la sperimentazione è partita e lei continua a sentirsi “quella brava” e addirittura i monopattini e segway vengono utilizzati secondo le indicazioni sulla loro sperimentazione anche a Torino, dal 13 novembre scorso. Dunque tutto il casino che avete fatto era proprio necessario?

(8 dicembre 2019)

©gaiaitalia.com 2019 – diritti riservati, riproduzione vietata