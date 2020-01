Il Torino vince a Roma: 2-0

E’ Belotti che segna le due reti per i granata che vincono senza rubare nulla e meritatamente.

Roma e Torino danno vita all’Olimpico ad una partita divertente, di alto agonismo con occasioni per entrambe le squadre. Nell’ultima parte della partita il pessimo arbitraggio oscura la bella prova delle due squadre. Finisce 2-0 per il Torino, ma chi perde la partita è la classe arbitrale .

Da non perdere