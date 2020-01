Al Teatro Regio #Inscena “Violanta” il 21 gennaio

di Redazione #TeatroRegio twitter@torinonewsgaia #Spettacoli

Martedì 21 gennaio, alle ore 20, il Regio presenta in prima assoluta italiana l’opera in un atto unico Violanta di Erich Wolfgang Korngold. Pinchas Steinberg è alla guida dell’Orchestra e Coro del Teatro Regio, quest’ultimo istruito da Andrea Secchi. Pier Luigi Pizzi firma regia, scene e costumi del nuovo allestimento. Violanta è Annemarie Kremer, Simone Trovai è interpretato da Michael Kupfer-Radecky, Alfonso Norman Reinhardt, Peter Sonn è Giovanni Bracca, Soula Parassidis è Bice, Anna Maria Chiuri è Barbara, Joan Folqué è Matteo, Cristiano Olivieri e Gabriel Alexander Wernick sono due soldati, Eugenia Braynova e Claudia De Pian due ancelle. Carlo Caputo è maestro al fortepiano.

Violanta è il contributo del Teatro Regio a OperaVision, la piattaforma video europea interamente dedicata all’opera, evoluzione del precedente portale The Opera Platform che, forte degli enormi consensi registrati dal 2015, si è rinnovata nella veste grafica e nei contenuti. Violanta sarà visibile in streaming gratuito per sei mesi a partire dal 28 febbraio su www.operavision.eu, offrendo così a una sconfinata platea internazionale l’opportunità di assistere a questa nuova produzione firmata Teatro Regio. Inoltre, proseguendo la collaborazione con Dynamic, verrà realizzato anche un DVD.

La recita del 28 gennaio alle ore 20 è dedicata al Giorno della Memoria; per gli studenti delle scuole superiori, tariffa speciale di € 18 (per informazioni: Ufficio Scuole tel. 011.8815209).

Per Le Conferenze del Regio, giovedì 16 gennaio, alle ore 17.30 nel Foyer del Toro, Giangiorgio Satragni, con la partecipazione di Pinchas Steinberg, curerà l’incontro di presentazione dal titolo Violanta. Passione e delitto nella Venezia rinascimentale. L’ingresso è libero. La diretta radio dell’opera, curata da Susanna Franchi, andrà in onda su Rai Radio 3 martedì 28 gennaio alle ore 20.

Info: 0118815.557 | www.teatroregio.torino.it.

(9 gennaio 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata