Torino, arrestato per abusi su minori

di Redazione #Torino #Minori

Gli operatori del Commissariato Dora Vanchiglia della Questura di Torino hanno concluso con successo l’attività di indagine su C. M. – cittadino italiano, classe 1950, già gravato da pregiudizi penali – resosi responsabile di violenza sessuale aggravata e continuata in danno di soggetti minori diversamente abili sia sotto il profilo psichico che psicologico.

I fatti contestati all’uomo sono avvenuti a Torino tra il 2018 e la fine del 2019 e sono emersi all’attenzione del Commissariato Dora Vanchiglia nell’ottobre 2019 quando, da un primo elemento di indagine, lo scenario delineatosi agli occhi degli investigatori ha rivelato lo scenario di abusi. L’uomo, mascherandosi sotto la veste di volontario accompagnatore di bambini disabili, era riuscito a guadagnare l’affetto e la fiducia delle proprie vittime verso le quali dimostrava apparentemente amicizia e senso di protezione. Comunicativo, divertente ed amante della musica era riuscito a guadagnare la fiducia delle famiglie e dei bambini, per i quali era diventato un importante punto di riferimento ed una presenza costante. Approfittando del ruolo rivestito e dello stato di minorata difesa psichica delle proprie vittime, nonché della loro minore età, aveva nel tempo abusato del ruolo che si era costruito, sottoponendole ad abusi di natura sessuale.

Le vittime, tutte minorenni e di origine extracomunitaria, hanno subito abusi senza possibilità di avvedersi di quanto stava accadendo e fare denuncia. Così il C. M. è riuscito a costruire un muro entro il quale porre in essere le proprie condotte criminose, agendo indisturbato, sempre ponendosi come persona affabile e comunicativa, mentre le famiglie erano completamente all’oscuro di quanto accadeva ai propri piccoli.

Resosi conto di essere sottoposto ad indagine C.M., destinatario di un decreto di fermo, scappa improvvisamente rendendosi irreperibile. Gli investigatori si mettono subito sulle sue tracce e lo localizzano in Francia riuscendo ad ottenere un Mandato di Arresto Europeo per la misura della Custodia Cautelare in Carcere.

La fuga di Cosentino ha vita breve. Nella mattina del 8 gennaio C. M. – presentatosi alla Polizia Municipale Francese di Chambery per un adempimento burocratico – viene riconosciuto ed arrestato e nei prossimo giorni, concluso il procedimento di estradizione, sarà consegnato alla giustizia italiana.

(9 gennaio 2020)

