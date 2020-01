La Juventus ha ragione del Parma per 2-1 dopo un bell’incontro combattuto e vivace che gli emiliani perdono con onore e dopo essersi battuti come leoni. Doppietta di Cristiano Ronaldo e gol del Parma di Cornelius. La Juventus allunga sull’Inter e sulla Lazio.

