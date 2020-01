Tre punti in più di domenica scorsa, ma una classifica sempre delicata.

Il Sassuolo si risveglia e batte il Torino per 2-1. Segnano i giocatori del Sassuolo: sia il gol del vantaggio del Torino (un autogol di Locatelli) sia i due gol della vittori con Boga e Berardi.

Il Torino perde a Sassuolo per 2-1

