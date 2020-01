PD Piemonte: riflessioni sulle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria

di Redazione #Politica twitter@torinonewsgaia #Piemonte

Il PD Piemonte, per mezzo di un comunicato stampa del segretario regionale Paolo Furia, invia alcune riflessioni sulle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria sottolineando come si tratti della “prima vera sconfitta politica del centro destra a trazione salviniana. Siamo ben consapevoli che quello emiliano è solo un episodio e che la desta rimane forte, ma sappiamo quanto la Lega abbia caricato di significati nazionali questa competizione e quanto sarebbe stato significativo per Salvini battere Bonaccini. L’ex Ministro ha fatto una scommessa e l’ha persa”. Secondo Furia “Quando il Partito Democratico crede in se stesso può fare grandi cose, per esempio affermarsi come primo partito, tanto in Emilia Romagna quanto in Calabria. Tuttavia, proprio perché forte delle proprie convinzioni e fiducioso in se stesso, il partito Democratico vincente è quello che sa aprirsi alle forze migliori di un civismo autentico e di opinione, oltre che alle istanze generazionali così ben rappresentate dalle “sardine” aggiungendo alcune valutazioni anche sulla leadership di Zingaretti che secondo Furia “esce rafforzata: solo apparentemente troppo morbido e discreto, in realtà il segretario ha condotto la nave in tempesta, con coriacea determinazione, anche dimostrando che si può stare al Governo con chi è diverso da noi senza chinare la testa. Da oggi credo che il PD abbia a Roma più forza contrattuale per far valere le proprie ragioni con i suoi alleati, nell’interesse dell’Italia”.

(27 gennaio 2020)

