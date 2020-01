Torino: sostanza stupefacente nella canna fumaria di un edificio a barriera Milano

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Le Forze dell’Ordine hanno controllato tre esercizi pubblici, situati in c.so Novara, via Gaspare Spontini e via Lauro Rossi a Barriera Milano. Trentasei persone identificate, alcune delle quali con precedenti di Polizia.

In un palazzo di corso Vercelli gli operatori, nell’ispezionare le zone comuni dello stabile, hanno poi rinvenuto all’interno dell’intercapedine della canna fumaria un involucro contenente marijuana per un peso totale di circa 22 grammi. Non solo: rinvenuto anche un calzino al cui interno era occultato un bilancino di precisione occultato in un pacchetto di sigarette e due altri diversi involucri, uno dei quali conteneva cocaina per oltre 100 grammi di peso. Settantotto grammi di eroina nel secondo.

(27 gennaio 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata