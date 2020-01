Alessandria, nella giornata di venerdì 31 gennaio lavori per rifacimento segnaletica stradale in via Verdi e in piazza della Libertà

di Redazione, #Alessandria

Venerdì 31 gennaio, a partire dalle ore 7.30, verranno eseguiti lavori per il rifacimento della segnaletica in via Verdi, nel tratto compreso fra via Piacenza e via Verdi, e in piazza della Libertà, nel tratto compreso fra via Verdi e via Cavour.

Saranno ridisegnati nuovi stalli di sosta per organizzare e regolamentare la sosta delle vetture di proprietà del Comune di Alessandria, dei mezzi autorizzati e dei veicoli che espongono il contrassegno disabili.

Saranno ridisegnati, inoltre, anche gli stalli per il carico/scarico, per l’area taxi e gli spazi a tariffazione. Infine sarà ricollocata anche la segnaletica orizzontale e verticale

Le lavorazioni saranno concluse, salvo imprevisti, alle ore 18.

(29 gennaio 2020)

