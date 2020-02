All’autolavaggio con la macchina rubata. Quattro minori denunciati per ricettazione

Martedì sera dopo le 22 in un autolavaggio in corso Svizzera: quattro ragazzi, tutti minorenni, stanno lavando una Jeep Renegade, risultata rubata a fine gennaio nel quartiere Vanchiglia. Ovviamente controllati, tutti e quattro i ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, sono stati trovati in possesso di hashish.

La perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento di due bilancini di precisione, un coltello a serramanico e un grosso involucro contenente hashish. Altro stupefacente è stato poi trovato a casa di uno dei quattro giovani. Tutti i minorenni sono stati denunciati per ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente.

(8 febbraio 2020)

