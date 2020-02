Emiliano Bronzino nuovo direttore artistico della Fondazione TRG Onlus

di Redazione #Asti twitter@torinonewsgaia #Cultura

Emiliano Bronzino la persona prescelta per esercitare il compito di Direttore Artistico della Fondazione TRG Onlus. Il Consiglio di Amministrazione lo ha nominato con voto unanime. Martedì 4 febbraio, dopo aver raccolto il consenso di Vittoria Poggio – Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, Francesca Leon – Assessore alla Cultura della Città di Torino – e Laura Emanuelli in rappresentanza dei Fondatori Promotori privati, la procedura di nomina si è completata e perfezionata con il parere favorevole di tutti i componenti del Collegio dei Fondatori.

Il nuovo Direttore subentrerà a Graziano Melano, che ha diretto con successo la Fondazione per oltre 15 anni, sin dalla sua costituzione. Emiliano Bronzino, diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, ha curato molte apprezzate regie per il Piccolo Teatro di Milano e per la Fondazione Teatro Piemonte Europa di Torino, dopo essere stato a lungo l’aiuto regista di Luca Ronconi. Collabora con prestigiose istituzioni teatrali ed è attualmente direttore del Festival Asti Teatro, nonché docente e regista presso l’Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa.

Il nuovo Direttore intende partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione del lavoro svolto e dei successi conseguiti dalla Fondazione in questi anni nel settore del teatro per le Nuove Generazioni.

Il suo impegno si orienterà verso il consolidamento della dimensione comunitaria della Casa del Teatro, utilizzando i linguaggi del teatro come veicolo di inclusione sociale e culturale e portando l’esperienza teatrale in particolare nelle aree del disagio giovanile. Un teatro in cui gli spettatori si sentano partecipi e soggetti attivi.

Il pubblico e la qualità delle proposte saranno messi al centro del processo produttivo. L’obiettivo di questo percorso è la creazione di una comunità culturale attiva e partecipe. La Fondazione in questo progetto non sarà sola: avvierà e consoliderà i rapporti e le collaborazioni con le istituzioni culturali locali, nazionali ed internazionali al fine di creare una fitta rete di relazioni che rafforzeranno un progetto condiviso.

(8 febbraio 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata