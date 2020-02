Stella di David e scritta Jude (ebreo) sulla porta di Marcello Segre. La Digos indaga

di G.G. #Torino twitter@torinonewsgaia #Antisemitismo

Continuano a moltiplicarsi gli episodi di intolleranza e di odio in un silenzio dello Stato che fa paura, per quella che sembra essere un’incapacità preventiva che è fortemente inquietante. La scritta Jude – ebreo in tedesco – e una stella di David sono state infatti tracciate a Torino sulla porta di casa di Marcello Segre, molto conosciuto nel mondo del volontariato e presidente di Piemonte Cuore onlus.

La Digos ha avviato degli accertamenti. Ma finché si lascia che liberamente si inneggi al fascismo, al nazismo e alle leggi razziali; finché non si fa in modo che le esternazioni di troppi segretari di partito non rientrino sul binario del vivere civile, non possiamo aspettarci che il clima nella società cambi.

(9 febbraio 2020)

