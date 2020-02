La Juventus sconfitta a Verona per 2-1

Un Verona irriducibile sconfigge la Juventus per 2-1 ed il campionato si riaccende di nuovo interesse con tre protagoniste ai vertici. Segnano Borini e Pazzini per il Verona ed il solito Cristiano Ronaldo per la Juventus.

(8 febbraio 2020)

