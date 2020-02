I giovanissimi avevano ancora con loro le bevande prelevate senza pagare, alcune caramelli e, prima di andarsene a gambe levate dal luogo dell’aggressione, avevano lanciato pietre in direzione delle vetrate del market senza danneggiarle.

Martedì sera, due giovani minorenni sono entrati in un minimarket di corso Francia. Mentre uno dei due si recava verso lo scaffale refrigerato e prelevava due bevande, il suo amico, con una mossa fulminea cercava di impossessarsi di un cellulare posizionato nei pressi del registratore di cassa. Il proprietario del telefono, dipendente del minimarket, reagisce e riesce a toglierglielo di mano, ma mentre cerca di nasconderlo riceve dall’altro minorenne un pugno alla tempia e gli intima di dargli l’incasso.

Torino: scorribanda di due minori in un minimarket. Arrestati

