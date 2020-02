Scontri al Campus Einaudi di Torino

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Campus Einaudi: in occasione del convegno intitolato “Fascismo, colonialismo e foibe” l’organizzazione universitaria di estrema destra “Fuan” ha promosso un’attività di volantinaggio contro l’iniziativa ritenuta giustificazionista delle Foibe.

La Polizia di Stato è intervenuta per evitare il contatto tra antagonisti e attivisti di estrema destra, con una modesta carica che ha evitato lo scontro diretto tra opposte fazioni. In tale contesto, due guardie giurate, tre operatori della Digos e uno del Commissariato sono rimasti feriti. Gravemente danneggiata un’auto di servizio.Tre le persone arrestate dalla Digos di Torino: B.P.M., anni 23, militante di Askatasuna; C.S. , anni 23, anarchico milanese già denunciato il 30 marzo 2019 in occasione del blocco nero di in via Aosta; G. C., anni 27, studentessa romana.

Quindici i denunciati tra antagonisti e anarchici per i reati di resistenza, lesione e danneggiamento aggravato. Tra questi anche un uomo già arrestato dalla Digos di Torino in occasione dell’operazione Scintilla.

(14 febbraio 2020)

