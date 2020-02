Non aprirà l’Università di Torino, il Politecnico, l’Università del Piemonte orientale e l’Università del gusto di Pollenzo, fino al 2 marzo compreso. Chiusi anche il Conservatorio, l’Accademia Albertina e altri enti educativi simili agli Atenei. Sospese le attività di didattica. Chiuso a Torino e a Novara il Circolo dei Lettori.

Coronavirus. In Piemonte chiusi atenei, scuole, musei e cinema per sette giorni

