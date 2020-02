Coronavirus a Torino, contagiato un 40enne

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Coronavirus

Si è registrati il primo caso di contagio da coronavirus a Torino. Il paziente è un uomo di 40 anni, italiano, che ha avuto contatti con i contagiati in Lombardia. L’uomo lavora in una azienda a Cesano Boscone dove lavorerebbero altre due persone contagiate.

Il test è stato eseguito all’ospedale Amedeo di Savoia che poi ha dato conferma della positività dell’uomo al tampone.

Il 40enne ha accusato i primi sintomi giovedì, ed ora accuserebbe – scrive Repubblica – avrebbe per ora solo una blanda febbre e lievi malesseri. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha confermato il caso, ma non delle altre 15 persone che in Piemonte erano state sottoposte al test (tutte risultate negative). Anche le persone entrate in contatto con l’uomo, ed i suoi famigliari, saranno sottoposti al tampone.

Poi c’è il caso della donna cinese pestata da un imbecille che le ha gridato “Hai il virus. hai il virus” a conferma che la peggiore epidemia possibile, quella dell’idiozia contagiosa, c’è già stata.

(22 febbraio 2020)

