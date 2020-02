Trentaquattrenne arrestato per porto illegale d’arma

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Erano quasi le 2 del mattino quando un’autovettura percorreva corso Francia a bassissima velocità, fermandosi più volte e per brevi lassi di tempo in corrispondenza di alcune attività commerciali. Il comportamento del conducente insospettisce così una volante del commissariato San Paolo che intima l’alt. Alla guida c’è un cittadino italiano di 34 anni, già noto agli operatori per precedenti di polizia.

Gli agenti procedono quindi al controllo dell’uomo e dell’auto, e trovano il sedile dell’auto una pistola. Quindi, dopo la perquisizione personale, è stato ritrovato un coltello a serramanico, sequestrato.

L’uomo è stato quindi arrestato dagli agenti del commissariato San Paolo per porto illegale di arma da sparo ed indagato in stato di libertà per ricettazione, in quanto provento di furto la pistola in suo possesso. Gli sono state contestate, infine, violazioni al codice della strada perché circolava sprovvisto di copertura assicurativa e della patente di guida, revocata dalla Polizia Locale di Torino nel settembre del 2015.

24 febbraio 2020

