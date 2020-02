di Redazione, #Asti twitter@torinonewsgaia #Spettacoli

Si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni regionali, lo spettacolo vincitore di Scintille 2019 Hot-chiamate in attesa di Talia’s machine previsto per mercoledì 26 febbraio allo Spazio Kor è rimandato a data da destinarsi.

(24 febbraio 2020)

