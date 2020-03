Torino: la marijuana vola giù dal balcone. Tre arrestati

Share and Enjoy !

Una volta all’interno dell’alloggio, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di tre cittadini nigeriani di 34, 30 e 38 anni, tutti poi arrestati per la detenzione della sostanza stupefacente. I poliziotti hanno poi trovato e sequestrato 500 euro in denaro contante. Da accertamenti è emerso che il ventottenne era sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.

Ancora un sequestro di stupefacente da parte degli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia. I poliziotti, nel corso di un’operazione di polizia giudiziaria, sono intervenuti, mercoledì scorso, in uno stabile di via Aosta. Quando gli agenti sono presentati alla porta dell’alloggio, da un bacone sono stati lanciati nel cortile dello stabile una busta, contenente oltre 600 grammi di marijuana, e una scatola con all’interno un bilancino di precisione.

