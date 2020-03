Asti, Pupi Avati presenta una serata di jazz al Teatro Alfieri all’interno del Torino Jazz Festival Piemonte

di Redazione, #Asti twitter@torinonewsgaia #TorinoJazzFestival

Fa tappa al Teatro Alfieri di Asti la seconda edizione del Torino Jazz Festival Piemonte, la manifestazione che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Piemonte dal Vivo e la Città di Torino con il suo Torino Jazz Festival.

Gianni Coscia, Dino Piana ed Enrico Rava sono protagonisti ad Asti insieme al regista cinematografico Pupi Avati con una insolita serata in cui il jazz si mescola ad altri linguaggi e a molti ricordi. L’appuntamento è previsto per domenica 15 marzo alle ore 18.

Queste le parole del regista Pupi Avati:

Suonavano qualcosa di assolutamente nuovo per noi di via Saragozza e che tuttavia misteriosamente ci apparteneva. Una musica che somigliava a un modo di essere bello e trasgressivo. La suonavano con sfrontatezza e languore, con eccitazione e poesia. Su quel carro che emergeva dalla buia strada Maggiore per avanzare sotto le due torri nel grande sole di via Rizzoli, c’era un sogno al quale dare la propria esistenza, c’era la visione delle cose del mondo che solo il jazz sa infonderti. Il sole era in questa parte di via Rizzoli ad attenderli, con migliaia e migliaia di ragazzi ai quali quella musica avrebbe cambiato la vita. Fra loro c’ero anche io.

Il Torino Jazz Festival Piemonte è portato avanti grazie all’esercizio eccellente di una direzione artistica condivisa tra Diego Borotti e Giorgio Li Calzi (co-direttori Torino Jazz Festival), Fulvio Albano (Consorzio Piemonte Jazz) e la Fondazione Piemonte dal Vivo. Il festival si realizza con il supporto della Fondazione per la Cultura Torino, il main partner Reale Mutua e gli sponsor Ancos e Confartigianato Imprese.

Dal 5 marzo al 19 aprile il Festival porta in giro per il Piemonte, un melting-pot variegato di toni e colori che si mescolano a nuovi suoni, per un percorso all’insegna dell’innovazione che integra i molteplici stili della musica jazz. Per scoprire il calendario completo visita il sito www.piemontedalvivo.it

