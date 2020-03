Share and Enjoy !

Juventus di nuovo in testa alla classifica.

Segnano Ramsey e Dybala e per l’ Inter è la morte. Scivola a -9 in classifica e bye bye ai sogni di Conte sempre leggerissimamente esagerato nelle sue reazioni.

La Juventus vince sull’Inter per 2-0

