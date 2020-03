Lavaggio e igienizzazione delle strade torinesi

Share and Enjoy !

Un impegno aggiuntivo da parte dell’azienda incaricata della pulizia delle strade a favore dei cittadini, un contributo utile per superare questa difficile fase della vita della città.

Il piano di lavaggio proseguirà fino alla fine del mese con una programmazione costante degli interventi, che ogni settimana coprono l’intero territorio cittadino. La programmazione è comunque soggetta a variazioni, in base alle esigenze del momento, disponibilità del personale e altri fattori che incidono sull’organizzazione del servizio.

