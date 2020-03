Servizi della Città di Torino e Rekordata insieme per insegnanti ed educatrici di nidi e scuole dell’infanzia

di Redazione #Torino #Educazione

Cinque seminari on line verranno proposti nelle prossime settimane a educatrici e insegnanti comunali allo scopo di favorire la conoscenza di strumenti digitali per la realizzazione di quella che è stata chiamata la “didattica della vicinanza” utile a mantenere relazioni e contatti con i bambini in questo periodo di emergenza sanitaria.

L’iniziativa è stata organizzata dai Servizi Educativi della Città di Torino e realizzata con Rekordata, azienda specializzata nella fornitura di sistemi informatici, nell’ambito di Torino City Love, con la collaborazione di Synesthesia Academy e FuturMakers. Torino City Love è un’azione di solidarietà e di innovazione in cui le aziende e gli altri soggetti partner di TorinoCity Lab offrono gratuitamente risorse, azioni e competenze a supporto di cittadini e imprese del territorio durante l’emergenza COVID-19.

“I Servizi Educativi della Città, grazie al supporto fornito da Rekordata, azienda del nostro territorio che si è dimostrata sensibile e attenta ai bisogni dell’infanzia, sostengono l’aggiornamento professionale delle proprie insegnanti ed educatrici – spiega l’assessora Antonietta Di Martino – e offrono nuove opportunità educative anche a figure professionali esterne all’Amministrazione, proponendo occasioni di crescita e di sviluppo qualitativo a tutti coloro che sono impegnati nell’educazione dei bambini”.

I webinar aiuteranno le maestre e le educatrici a usare al meglio la suite di strumenti di Google nel lavoro di gruppo e nell’attività formativa, a realizzare storie animate e brevi video e ad apprendere il lessico montessoriano. Le lezioni si terranno a partire dal 31 marzo e per tutto il mese di aprile.

I webinar non saranno rivolti soltanto al personale comunale ma aperti a tutti e gratuiti. Per avere informazioni più dettagliate e iscriversi si può consultare la pagina https://www.rekordata.it/torinocitylove-rekordata-per-le-scuole-dell-infanzia.html.

(27 marzo 2020)

