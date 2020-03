Share and Enjoy !

In questo momento difficile che stiamo attraversando tutti insieme, voglio regalarvi un momento di dolcezza, ringraziando voi e tutti i vostri colleghi d’Italia per esserci sempre. Grazie!

Un piccolo, ma significativo, momento di dolcezza per il Commissariato Barriera Milano quello di sabato mattina a Torino. I poliziotti hanno ricevuto tramite un pasticcere una colorata torta alla frutta.

Torino, una torta alla frutta per ringraziare il Commissariato Barriera Milano

