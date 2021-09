Scopre il marito con l’amante e gli distrugge la Maserati (e mezza casa)…

di G.d.R., #Biella

Per dirla con una battuta “Santa subito”… Ma trecentomila euro di danni sono sempre trecentomila euro di danni, ma forse l’intera vicenda insegnerà a non sottovalutare la furia di una donna tradita. E’ accaduto a Biella.

Di ritorno da un viaggio di lavoro, il marito era rimasto a casa da solo, si fa per dire, con campo (e letto) libero per l’amante, la donna ha scoperto il marito infedele sul fatto, per così dire. Era la notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana e la moglie è ritornata a casa in anticipo, rispetto a quanto stabilito, e la situazione è precipitata.

L’amante, spaventata, si è chiusa in bagno per sfuggire alla furia della moglie tradita che dopo avere distrutto tutto quello che c’era in casa, dai mobili ai quadri, dai soprammobili alle stoviglie, è scesa in garage ed ha distrutto una Maserati da 200mila euro custodita come i gioielli di famiglia che pare, per il momento, siano salvi.

La moglie tradita è stata denunciata. Il conto potrebbe essere salato. La stima dei danni, come scrivevamo in apertura, è di circa 300mila euro. A proposito di “Stai calma amore, non è successo niente”…

(21 settembre 2021)

