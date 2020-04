Lavaggio e igienizzazione delle strade di Torino. Le zone interessate dal servizio

Share and Enjoy !

Un impegno aggiuntivo da parte dell’azienda incaricata dell’igiene stradale a favore dei cittadini, un contributo utile per superare questa difficile fase della vita della città.

Ogni notte, da alcune settimane, Amiat Spa svolge un’attività di pulizia e igienizzazione delle strade tra le 22 e le 6 del mattino . Il piano di lavaggio prevede una programmazione costante degli interventi, che ogni settimana coprono l’intero territorio cittadino. La programmazione è comunque soggetta a variazioni, in base alle esigenze del momento, disponibilità del personale e altri fattori che incidono sull’organizzazione del servizio.

