Torino. Infastidisce i clienti in coda di un supermercato, arrestato

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Nel tardo pomeriggio di giovedì 9 aprile, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in corso Potenza a Torino per la segnalazione di una persona molesta nei confronti dei clienti in coda per entrare nel supermercato. L’uomo si avvicinava ai clienti in fila e tentava di strappargli le mascherine dalla faccia, importunando anche dipendenti e impiegati alla vigilanza del supermercato.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno poi rintracciato l’uomo in via Foligno dove nel frattempo si era diretto allontanandosi dall’esercizio. Il reo, un cittadino rumeno di 42 anni con diversi precedenti di polizia, che ha ripetutamente insultato e minacciato i poliziotti tentando anche di colpire uno degli operatori di volante. Il quarantaduenne è stato arrestato.

(12 aprile 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Share and Enjoy !