Asti, Biblioteca Astense chiusa fino al 3 maggio. I prossimi appuntamenti con l’iniziativa Passepartout chez toi

di Redazione, #Asti twitter@torinonewsgaia #Notizie

La Biblioteca Astense Giorgio Faletti, che resterà chiusa fino al 3 maggio come disposto dall’ultimo Dpcm, continua a proporre sui social numerose iniziative virtuali per essere vicina ai lettori, a partire da Passepartout chez toi: gli scrittori a casa tua, una serie di incontri direttamente dal salotto di autori, giornalisti e relatori sui profili Facebook della Biblioteca Astense e di Passepartout.

Domenica 19 aprile alle 17 Pier Giorgio Bricchi è protagonista dell’incontro Divagazioni semiserie di un appassionato d’opera, legato all’omonimo libro da lui pubblicato con Team Service Editore. Così spiega l’autore:

Andare all’opera è come addentrarsi in una foresta meravigliosa. Ciascun viandante ne coglie la bellezza, ma non tutti sono colpiti dagli stessi particolari. Quando si esce da questo bosco, si scopre che le sensazioni provate sono spesso diverse e anche gli aspetti della natura, i giochi di luce, i profumi da cui si è stati suggestionati variano da persona a persona. Questo vale anche per l’opera lirica.

Tutti gli spettatori per qualche ora vedono lo stesso spettacolo, ma alla fine c’è chi è entusiasta e chi si è annoiato, chi ha preferito i cantanti, chi la parte orchestrale; alcuni si sono rispecchiati in certe situazioni che ad altri sono parse assurde o ridicole, altri ancora discutono sulle prestazioni di interpreti, direttori d’orchestra, registi, spesso senza trovare un accordo. Talora si arriva ad animate discussioni, un po’ come avviene per il gioco del calcio o per le affermazioni dei politici. È quello che mi è successo in tanti anni trascorsi nei teatri d’opera.

Nel libro si parla ora di cantanti, ora di regie, ora delle storie narrate dai libretti, ora del comportamento del pubblico a teatro, ma da un punto di vista squisitamente personale.