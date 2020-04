Coronavirus, 20.581 (+627) i positivi al virus. Decessi a quota 2.032

di Redazione #Piemonte twitter@torinonewsgaia #Coronavirus

Sono 20.581 i positivi al Coronavirus in Piemonte al 18 aprile 2020, e la cifra non cammbia nonostante la Regione Piemonte continui ad iniziare i suoi comunicati stampa con il numero dei guariti. Un bel gesto, ma nessun esercizio di scrittura servirà a nascondere che se i positivi al Coronavirus sono 20.581 e i morti sono a quota 2.038 si sfiora il 10% dei decessi sui casi di positività.

Il numero complessivo di pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, è di 2.440 (304 in più di ieri): 193 (+32) in provincia di Alessandria, 91 (+7) in provincia di Asti, 100 (+11) in provincia di Biella, 260 (+32) in provincia di Cuneo, 216 (+57) in provincia di Novara, 1.293 (+141) in provincia di Torino, 129 (+10) in provincia di Vercelli, 123 (+7) nel Verbano-Cusio-Ossola, 35 (+7) provenienti da altre regioni. Appena al di sopra della percentuale dei deceduti. Significa che la situazione in Piemonte è seria e gli esercizi di stile di Cirio servono a poco. I dati sono chiarissimi.

Il totale complessivo dei deceduti, come dicevamo, è 2.302 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 455 ad Alessandria, 116 ad Asti, 144 a Biella, 172 a Cuneo, 218 a Novara, 942 a Torino, 132 a Vercelli, 99 nel Verbano-Cusio-Ossola, 24 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Dei 20.581 (+627 complessivi rispetto a ieri), risultati positivi al “Covid-19” in Piemonte: 2.762 in provincia di Alessandria, 1.040 in provincia di Asti, 758 in provincia di Biella, 1.982 in provincia di Cuneo, 1.945 in provincia di Novara, 9.871 in provincia di Torino, 967 in provincia di Vercelli, 924 nel Verbano-Cusio-Ossola, 216 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 116 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

(18 aprile 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata



















Share and Enjoy !