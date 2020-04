Torino: passante aggredito con candeggina e cocci di bottiglia. Arrestato trentatreenne

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

I fatti venerdì 24 aprile, poco dopo l’una della notte, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Assisi nei pressi del giardino “Operaie della Fabbrica Superga” per una rapina appena consumatasi in strada. La vittima, in contatto telefonico con la centrale operativa, aveva fornitodescrizione e via di fuga dei due rapinatori. Gli agenti rintracciano uno dei due in via Lamie e lo fermano. L’uomo, un cittadino gabonese di 33 anni con numerosi precedenti di polizia, però reagisce, cercando di colpire i poliziotti e fuggire, ma viene arrestato per tentata rapina in concorso, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni. L’uomo, un 33enne del Gabon, è anche gravato da un provvedimento di espulsione che non ha rispettato.

La vittima, alla quale volevano rubare una borsa contenente un computer, era stata aggredita poco prima con cocci di bottiglia e candeggina spruzzata negli occhi.

(28 aprile 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Share and Enjoy !