Prende il via il 20 maggio il nostro appuntamento di intrattenimento in diretta streaming “La Vasca dei Pesci”

di Redazione #lavascadeipesci twitter@lavascadeipesci #cultura

Da un’idea della redazione di Gaiaitalia.com Notizie prende il via l’appuntamento di intrattenimento in diretta streaming sui canali Twitter @gaiaitaliacom, Facebook @gaiaitaliacomnotizie, e dal canale You Tube dedicato (https://www.youtube.com/channel/UClITi02X5dDGQcWNnkgIdBQ) al quale potete iscrivervi, l’appuntamento di intrattenimento e cultura LA VASCA DEI PESCI in onda il 20 e 29 maggio, il 10 e 19 giugno, in diretta dalle 21.00 alle 21.45 , condotto da Lorenza Morello ed Ennio Trinelli.

Si tratta di una trasmissione tematica che affronterà con un quanto basta di leggerezza e svolazzo i temi del quotidiano e la loro gestione dal punto di vista della relazioni personali e della vita culturale e sociale nel post-Covid19. Il primo appuntamento parlerà del tema della “Percezione delle libertà individuali nel post-Coronavirus” .

Ospiti dei due padroni di casa Le Sorelle Marinetti che apriranno l’appuntamento, il giornalista Guido Barosio, fondatore di Torino Magazine, il regista teatrale e cinematografico, co-fondatore di Teatri di Vita di Bologna, Andrea Adriatico, del quale è recentemente uscito il film Gli Anni Amari sull’icona delle libertà individuali Mario Mieli; lo scrittore e attivista LGBTI Rosario Coco, con il suo romanzo Storie Fuorigioco sull’omosessualità maschile nel mondo del calcio; il Prof. Ugo Mattei, giurista e ordinario di Diritto Civile all’Università di Torino e di Diritto Internazionale e Comparato alla University of California; lo scrittore Diego Romeo con il suo romanzo “Mare Nostrum” ed infine un gustoso e sagace appuntamento con l’enigmistica a tema: ospiti fissi i coniugi Spagni-Tagliavini, rigorosamente in ordine alfabetico, matematici e fisici con un debole per i rebus e i giochi di parole.

Prodotto da GaiaitaliapuntocomEdizioni l’appuntamento prevede quattro puntate-pilota che verranno poi riproposte sui nostri canali social e si avvale della tecnologia di Stream Yard per andare in onda. Il podcast dell’appuntamento sarà poi ascoltabile anche su Radiogaiaitalia.com.

(17 maggio 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata



















