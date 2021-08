Lunedì 23 agosto alle ore 21 a Cellarengo lo spettacolo: “Memories, una storia da raccontare”

di Redazione #Asti

Continua il nuovo Festival “Corti, Colline, Comunità e…” che si colloca nell’affascinante cornice dell’Unione “Dalla Piana alle colline”, costituita dai Comuni di Cellarengo, Ferrere e Valfenera, Comuni astigiani situati al confine con la provincia di Torino. Nel primo appuntamento a Ferrere moltissimo pubblico, con tanti spettatori anche dal torinese.

Lunedì 23 agosto alle ore 21 a Cellarengo “Memories, una storia da raccontare”, teatro concerto con Patrick Mittiga & The Swing Crew che si svolgerà in un luogo inedito, nel giardino Associazione My Wine in via Aldo Moro 16, su un prato che si affaccia sulle vigne circostanti. In scena Patrick Mittiga (Voce e Piano), Ivan Colosimo (Tastiere), Davide Cammareri (Basso), Francesco Solenne (Batteria), Massimo Colosimo (Chitarre).

“Memories” racconta un viaggio partito da lontano, un incontro senza tempo. Un incontro di parole, di note di anime. George Gershwin, Cole Porte e Domenico Modugno, intrecciate alle storie di Frank Sinatra e Dean Martin, figure che hanno cambiato la storia della musica e il concetto stesso di “Canzone”. Da qui, il pretesto per raccontare ed interpretare delle vite, delle vicende sorprendenti sottolineate dalle musiche più significative dei rispettivi momenti storici. “Memories” è passato e futuro, musica e silenzio, riflessione e distacco, partenza e ritorno.

L’ingresso è gratuito, i posti e luoghi saranno predisposti secondo la normativa COVID-19. Info: 3392532921 | info@archiviotetralita.it.

A seguito del D.L. n.105/2021 l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

(18 agosto 2021)

