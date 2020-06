Paolo Furia (PD): sulla Commissione d’Inchiesta Piemonte sugli errori di gestione dell’emergenza COVID19 la destra “non vuole accertare le responsabilità”

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Politica

Abbiamo assistito con sgomento al balletto sulla Commissione d’Inchiesta in Consiglio Regionale del Piemonte sugli errori di gestione dell’emergenza COVID19 da parte della nostra Regione. Prima la Lega, tramite l’autorevole voce del capogruppo alla Camera dei Deputati Molinari, si è detta favorevole; poi la Giunta Regionale parrebbe averla stoppata, con argomenti non del tutto chiari. La sensazione che ci rimane è che il centrodestra piemontese alla guida della Regione voglia fare di tutto per non accertare le responsabilità, non analizzare i colli di bottiglia delle decisioni, non fare luce su inadempienze ed errori e soprattutto non ricostruire le loro cause. Forse chi amministra la Regione non ha le carte in regola per affrontare una serena ma rigorosa verifica di quanto accaduto nel pieno dell’emergenza COVID19? La Giunta Regionale trasmette l’idea di non volere che le responsabilità siano accertate: in questo modo, passa automaticamente dalla parte del torto. Cirio non ha nulla di cui rimproverarsi? Accetti allora la Commissione d’Inchiesta proposta dalle opposizioni in Piemonte. Andiamo a cercare tutti insieme, maggioranza e opposizione, le ragioni obiettive della cattiva performance del Piemonte di fronte all’emergenza. Ricordiamo che, tra ritardi nell’acquisto e distribuzione di mascherine e dispositivi di protezione per personale sanitario, problemi nelle rsa, scarso numero di tamponi eseguiti e ritardi nell’attivazione della medicina territoriale, il Piemonte è considerata in tutto il Paese tra le Regioni che ha affrontato peggio l’emergenza del COVID19. Accettando la Commissione d’Inchiesta, il centrodestra potrebbe arrivare a dimostrare che le responsabilità sono da rintracciarsi, ad esempio, nella macchina amministrativo-burocratica, piuttosto che in qualche altro luogo. Non si mettano a tacere le tante voci che chiedono di conoscere la verità. Si faccia un esame accurato delle debolezze del sistema-Piemonte, in modo da poterlo, tutti insieme, migliorare”.