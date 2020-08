E poi c’è l’uomo del PD che ha dato il bonus in beneficenza, perché il buon cuore è il buon cuore. E si autosospende

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Bonus

Di seguito il post pubblicato su Facebook dal consigliere regionale del PD in Regione Piemonte (8mila euro circa a cranio, forse qualcosina in più) Diego Sarno che spiega quali sono state le ragioni per cui ha richiesto il bonus a cui visto il reddito da consigliere poteva anche rinunciare, come lo ha dato in beneficenza e un sacco di altre cose interessanti e utilissime al fine di capire perché non c’è speranza per questo paese. Il post è per noi incommentabile e non lo commenteremo. Voi fate ciò che volete, ma civilmente, perché ci sono azioni che si offendono da sole. E certe giustificazioni offendono anche di più. L’autosospensione dal PD gli fa onore.

Ciao a tutti, sono qui per raccontarvi della questione 600 euro INPS e di come sono andati i fatti per quanto mi… Pubblicato da Diego Sarno su Martedì 11 agosto 2020

(11 agosto 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata