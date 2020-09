Referendum Costituzionale: dal Comune di Torino informazioni a chi deve rinnovare la tessera elettorale

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Referendum2020

Domenica 20 (dalle ore 7.00 alle ore 23.00) e lunedì 21 settembre (dalle ore 7.00 alle ore 15.00) si vota per il referendum costituzionale indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. L’elettore, per votare, deve esibire al presidente di seggio la tessera elettorale e un documento di riconoscimento.

Gli uffici in occasione delle elezioni osservano un orario straordinario di apertura al pubblico. Chi è impossibilitato a recarsi negli uffici, può stampare autonomamente il proprio attestato sostitutivo della tessera elettorale valido solo per la votazione del 20 e 21 settembre. L’attestato sostitutivo di tessera elettorale è in carta libera e non può essere richiesto per gli altri componenti del nucleo familiare.

Il servizio è accessibile tramite SPID, TorinoFacile, CIEid, CNS.

(19 settembre 2020)

